طقس عاصف وماطر وشديد البرودة ومنخفض آخر غدا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أفادت دائرة الأرصاد الجوية باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، عاصفا وماطرا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، مشيرة إلى أن تأثير المنخفض يتراجع بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة وماطرا على فترات على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الأحد، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرود، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.
ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد بعد غد الإثنين، لذا يكون الجو ماطرا و باردا إلى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.
والثلاثاء المقبل، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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