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طقس عاصف وماطر وشديد البرودة ومنخفض آخر غدا

1/27/2024 3:08:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أفادت دائرة الأرصاد الجوية باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، عاصفا وماطرا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، مشيرة إلى أن تأثير المنخفض يتراجع بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة وماطرا على فترات على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرود، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد بعد غد الإثنين، لذا يكون الجو ماطرا و باردا إلى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

والثلاثاء المقبل، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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