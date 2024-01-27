وفاة شاب غرقا داخل بركة سباحة في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-توفي، شاب (20 عاما) من منطقة أم الفحم، صباح اليوم السبت، غرقا في بركة سباحة داخل فيلا في مدينة أريحا.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغا بوصول الشاب إلى مستشفى أريحا الحكومي بعد غرقه في بركة السباحة، وتحركت على الفور دوريات الشرطة المكلفة بمتابعة القضية إلى المستشفى والفيلا وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة.
وأضاف، أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقا، وأنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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