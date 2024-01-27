وفاة شاب غرقا داخل بركة سباحة في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-توفي، شاب (20 عاما) من منطقة أم الفحم، صباح اليوم السبت، غرقا في بركة سباحة داخل فيلا في مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغا بوصول الشاب إلى مستشفى أريحا الحكومي بعد غرقه في بركة السباحة، وتحركت على الفور دوريات الشرطة المكلفة بمتابعة القضية إلى المستشفى والفيلا وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة.

وأضاف، أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقا، وأنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.