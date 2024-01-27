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تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن اليوم السبت

1/27/2024 3:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 333 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 293 دينارًا بالاردن اليوم السبت .

هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلباً اليوم عند 41 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم .


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