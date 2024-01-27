تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن اليوم السبت

تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن اليوم السبت
التاريخ
1/27/2024 3:08:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 333 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 293 دينارًا بالاردن اليوم السبت .
هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلباً اليوم عند 41 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم .
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