زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غواتيمالا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء الجمعة جنوب غواتيمالا على ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى.
وسُجل الزلزال عند الساعة 23,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,52 ت غ) ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.
في المقابل، أوضح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال 6,1 درجات وضرب على عمق 108 كيلومترات فيما تحدث المعهد المحلي عن عمق 48 كيلومترا.
وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو. وتقع هذه المدينة على بعد 45 كيلومترا من العاصمة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني رودولفو غارسيا لصحافيين "لم يسجل حتى الآن وقوع أي ضحايا أو أضرار".
وتشهد غواتيمار نشاطا زلزاليا كبيرا إذ تقع عند ملتقى صفائح الكاريبي ولوس كوكوس التكتونية. وتفيد السلطات أن 90 % من أراضي غواتيمالا معرضة لخطر وقوع زلازل.
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