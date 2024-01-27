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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غواتيمالا

1/27/2024 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء الجمعة جنوب غواتيمالا على ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى.

وسُجل الزلزال عند الساعة 23,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,52 ت غ) ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.

في المقابل، أوضح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال 6,1 درجات وضرب على عمق 108 كيلومترات فيما تحدث المعهد المحلي عن عمق 48 كيلومترا.

وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو. وتقع هذه المدينة على بعد 45 كيلومترا من العاصمة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني رودولفو غارسيا لصحافيين "لم يسجل حتى الآن وقوع أي ضحايا أو أضرار".

وتشهد غواتيمار نشاطا زلزاليا كبيرا إذ تقع عند ملتقى صفائح الكاريبي ولوس كوكوس التكتونية. وتفيد السلطات أن 90 % من أراضي غواتيمالا معرضة لخطر وقوع زلازل.


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