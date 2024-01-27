العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص في الإمارات 2024

كشف الحساب الرسمي للحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.

وجاءت قائمة العطلات كالتالي:

رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)

*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)

*وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام)

*رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد)

*المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد)

اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).

*ملحوظة: تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.









تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز