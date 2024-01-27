العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص في الإمارات 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الحساب الرسمي للحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.
وجاءت قائمة العطلات كالتالي:
رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)
*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)
*وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام)
*رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد)
*المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد)
اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).
*ملحوظة: تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.
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