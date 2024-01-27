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العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص في الإمارات 2024

1/27/2024 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الحساب الرسمي للحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.

وجاءت قائمة العطلات كالتالي:

رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)
*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)

*وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام)
*رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد)

*المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد)
اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).

*ملحوظة: تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.



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