مريض يضرب طبيباً لأنه «عقّم يديه» بعد فحصه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقدم شخصان على الاعتداء على طبيب عظام يبلغ من العمر 39 عامًا داخل عيادته لأنه قام بتطهير يديه بعد فحص أحد المشتبه بهما، حسبما ذكرت الشرطة الهندية يوم الخميس.
ووفقا للمحققين، روى الضحية أن أحد المرضى زار عيادته يوم الثلاثاء لشكواه من آلام في الكتف، وبعد الفحص البدني انتابت المريض حالة من الهياج عند ملاحظة الطبيب وهو يستخدم المطهر بعد الفحص، وقام المريض ومرافقه بالاعتداء على الطبيب بالضرب المبرح، وفقا لموقع news9live.
وأكد الطبيب في شكواه أن هناك صالة ألعاب رياضية تقع في الطابق الأعلى من عيادته، وقد سبق أن قدم شكاوى ضد صاحب الصالة الرياضية إلى إدارة المجمع التجاري لتشغيله موسيقى صاخبة، وتكهن الطبيب أن يكون صاحب الصالة الرياضية أرسل الشخصين لتخويفه.
وقالت الشرطة إن الجهود جارية لتحديد هوية المشتبه بهما.
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