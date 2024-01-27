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مريض يضرب طبيباً لأنه «عقّم يديه» بعد فحصه

1/27/2024 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقدم شخصان على الاعتداء على طبيب عظام يبلغ من العمر 39 عامًا داخل عيادته لأنه قام بتطهير يديه بعد فحص أحد المشتبه بهما، حسبما ذكرت الشرطة الهندية يوم الخميس.

ووفقا للمحققين، روى الضحية أن أحد المرضى زار عيادته يوم الثلاثاء لشكواه من آلام في الكتف، وبعد الفحص البدني انتابت المريض حالة من الهياج عند ملاحظة الطبيب وهو يستخدم المطهر بعد الفحص، وقام المريض ومرافقه بالاعتداء على الطبيب بالضرب المبرح، وفقا لموقع news9live.

وأكد الطبيب في شكواه أن هناك صالة ألعاب رياضية تقع في الطابق الأعلى من عيادته، وقد سبق أن قدم شكاوى ضد صاحب الصالة الرياضية إلى إدارة المجمع التجاري لتشغيله موسيقى صاخبة، وتكهن الطبيب أن يكون صاحب الصالة الرياضية أرسل الشخصين لتخويفه.

وقالت الشرطة إن الجهود جارية لتحديد هوية المشتبه بهما.


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