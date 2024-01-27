أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى من ميناء ميامي بولاية فلوريدا

تبدأ أكبر سفينة سياحية في العالم رحلتها الأولى يوم السبت بالانطلاق من ميناء ميامي بولاية فلوريدا.

تغادر سفينة "أيقونة البحار"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال"، والتي يبغ طولها من مقدمتها الى مؤخرتها حوالي 365 مترا، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق سبعة أيام.

تواجد أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، وزملاؤه في فريق إنتر ميامي على متن السفينة يوم الثلاثاء الماضي للاحتفال باقتراب أول رحلة سياحية لها.

قال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، هذا الأسبوع "سفينة أيقونة البحار تعد تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة".

وأضاف "ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة".

عند كشف النقاب عن "أيقونة البحار" لأول مرة في أكتوبر عام 2022، حفزت السفينة "أكبر يوم وأسبوع" في حجز العطلات في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عاما.

تنقسم "أيقونة البحار" إلى ثمانية مناطق وتتكون من 20 طابقا.

تضم السفينة 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعما.

تستطيع السفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.





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