إشادة بجهود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لجعل مباريات كأس أمم أفريقيا أكثر سهولة للمكفوفين

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالشراكة مع "توتال إنيرجيز"، الشركة الراعية لبطولة أمم أفريقيا 2023، مبادرة تهدف إلى جعل مباريات كرة القدم في متناول ذوي الإعاقات البصرية.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، مساء أمس الجمعة، أن المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون مع "تاتش تو سي"، تهدف إلى تقديم تجربة مباراة أكثر شمولا من خلال وضع تدابير خاصة، لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستمتاع الكامل بالحركة على أرضية الميدان في الملعب.

وأضاف المصدر أنه تم التنشيط الأول للمبادرة، يوم 18 يناير، في ملعب فيليكس هوفويت بويني، بأبيدجان، حيث حضر لاعبو سيسي فوت، الذين اختارهم الاتحاد الإيفواري للرياضة من أجل المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية المباراة بين مصر وغانا.

كان اللاعبون المحليون عبد العزيز تراوري ويوسف فوفانا وماريوس كوامي أول من استفاد من المبادرة.

وذكر "كاف" :"بفضل أجهزة اللوحات الذكية وبرامج الوصف المباشر، تمكن المستخدمون من متابعة المباراة بوصف دقيق لكل ما يحدث على أرضية الميدان في الملعب".

وأضاف :"كان يتم تحديد موقع الكرة من خلال نظام تتبع بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يعرض حركات اللاعبين بالكرة والتمريرات والتسديدات عبر الاهتزازات والتعليقات اللمسية التي يدركها المستخدم عن طريق اللمس. علاوة على ذلك، يعرض الوصف الصوتي الذي يتم إنشاؤه تلقائيا، أسماء اللاعبين أثناء اللقطات، وقت اللعب والنتائج والأخطاء".

من جانبه، قال عبد العزيز تراوري: " أنا سعيد لوجودي هنا اليوم. لم يكن فقدان بصري سهلا، لكن تجربة استخدام اللوحات الذكية منحتني الشجاعة لحضور المباريات في الملعب. نحن جميعا سعداء جدا وممتنون للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتنظيمه كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. شكرا لك كاف".

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