الجيش الإسرائيلي يعلن قتله 11 مسلحاً على الأقل في خان يونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائرات ودبابات وقوات مشاة إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 مسلحا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في معارك درات في خان يونس بقطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إنه استهدف مسلحين كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من القوات وآخرين كانوا يطلقون نيران البنادق وقذائف صاروخية باتجاه الجنود.
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