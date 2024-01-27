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الجيش الإسرائيلي يعلن قتله 11 مسلحاً على الأقل في خان يونس

1/27/2024 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائرات ودبابات وقوات مشاة إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 مسلحا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في معارك درات في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف مسلحين كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من القوات وآخرين كانوا يطلقون نيران البنادق وقذائف صاروخية باتجاه الجنود.


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