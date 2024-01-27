إلغاء التأشيرة بين تونس وكل من فنزويلا والأوروغواي

MENAFN - Al Wakeel News)أبرمت تونس اتفاقيات مع كل من فنزويلا والأوروغواي تم بموجبها إلغاء التأشيرة.



وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الأمران عدد 88 لسنة 2024 بتاريخ 23 يناير، حيث نص الأول على إلغاء التأشيرة بين الدولة التونسية وجمهورية الأوروغواي الشرقية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين بنيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2022.



ونص الأمر الثاني على إلغاء التأشيرة بين تونس وجمهورية فنيزويلا البوليفارية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين يوم 12 أكتوبر 2023.



وكانت تونس وفنزويلا قد وقعتا يوم 13 أكتوبر 2023 برنامجا للتعاون الثقافي بين البلدين لسنوات 2024 و2025 و2026.



ووفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية تهدف هذه الشراكة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وفنزويلا في المجال الثقافي، كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آفاق التعاون في مجالات الفنون والثقافة لا سيما المتعلقة بشكل خاص بالسينما والكتاب والترجمة وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والإبداعية.

روسيا اليوم