إلغاء التأشيرة بين تونس وكل من فنزويلا والأوروغواي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أبرمت تونس اتفاقيات مع كل من فنزويلا والأوروغواي تم بموجبها إلغاء التأشيرة.
وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الأمران عدد 88 لسنة 2024 بتاريخ 23 يناير، حيث نص الأول على إلغاء التأشيرة بين الدولة التونسية وجمهورية الأوروغواي الشرقية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين بنيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
ونص الأمر الثاني على إلغاء التأشيرة بين تونس وجمهورية فنيزويلا البوليفارية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين يوم 12 أكتوبر 2023.
وكانت تونس وفنزويلا قد وقعتا يوم 13 أكتوبر 2023 برنامجا للتعاون الثقافي بين البلدين لسنوات 2024 و2025 و2026.
ووفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية تهدف هذه الشراكة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وفنزويلا في المجال الثقافي، كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آفاق التعاون في مجالات الفنون والثقافة لا سيما المتعلقة بشكل خاص بالسينما والكتاب والترجمة وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والإبداعية.
روسيا اليوم
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