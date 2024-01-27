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الطاقة والمعادن تعلن رفع جاهزية القطاع لمواجهة تبعات المنخفض

1/27/2024 1:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن رفع جاهزية قطاع الطاقة.
ودعا السعايدة كافة الجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز لتكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة أي تبعات محتملة نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.
كما دعا الى التعاطي الإيجابي مع شكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة القصوى، مؤكدا استمرار المتابعة من قبل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة وعلى مدار الساعة.





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