الطاقة والمعادن تعلن رفع جاهزية القطاع لمواجهة تبعات المنخفض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن رفع جاهزية قطاع الطاقة.
ودعا السعايدة كافة الجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز لتكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة أي تبعات محتملة نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.
كما دعا الى التعاطي الإيجابي مع شكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة القصوى، مؤكدا استمرار المتابعة من قبل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة وعلى مدار الساعة.
MENAFN27012024000208011052ID1107774804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.