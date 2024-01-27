واشنطن تكشف عن صفقات بيع مقاتلات محتملة لليونان وتركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة مع تركيا لبيع طائرات "إف-16" بقيمة 23 مليار دولار، ومع اليونان لطائرات "إف-35" بقيمة 8.6 مليار دولار بانتظار موافقة الكونغرس.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيانين عبر موقعها إنها أبلغت الكونغرس بالبيع المحتمل لأنقرة وأثينا.



وفي شأن الصفقة المحتملة مع تركيا، قال البيان إن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين القدرات الجوية وقابلية التشغيل البيني (قدرة التطبيقات والأنظمة على تبادل البيانات بشكل آمن وتلقائي) لحليف منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو الذي يمثل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".



وأضافت "سيسمح البيع المقترح لتركيا بتوسيع وتحديث أسطولها من طائرات إف-16 مع اقتراب طائرات إف-16 الأقدم من نهاية عمرها التشغيلي. ستزود هذه الطائرات الجديدة والمجددة تركيا بأسطول من الطائرات المقاتلة الحديثة متعددة المهام لتمكينها من توفير الدفاع عن مجالها الجوي، والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو، والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الناتو".



ولفتت إلى أن تركيا "تمتلك طائرات من طراز إف-16 في مخزونها ولن تجد صعوبة في استيعاب هذه الطائرات والخدمات في قواتها المسلحة"، مشيرة إلى أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".



ومن ضمن لائحة طويلة للبيع المحتمل "طلبت تركيا شراء 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وتحديث 79 طائرة من طراز إف-16"، بالإضافة إلى "32 طائرة من طراز إف-16 "C Block 70"، وثماني طائرات من طراز إف-16 "D Block 70".

RT