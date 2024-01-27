سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكتب غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس، إن سلطات الولاية أرسلت أكثر من 102 ألف شخص إلى أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في إطار برنامج لنقل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.



وأضاف المكتب في بيانه: "نقلت تكساس أكثر من 12500 مهاجر إلى واشنطن منذ أبريل 2022، وأكثر من 37500 مهاجر إلى نيويورك، و31200 مهاجر إلى شيكاغو منذ أغسطس 2022".

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 16 ألف لاجئ غير شرعي إلى دينفر، و3.4 ألف إلى فيلادلفيا، وألف ونصف إلى لوس أنجلوس. في المجموع، تم إبعاد 102.1 ألف مهاجر من ولاية تكساس.



وتمكنت سلطات الولاية كذلك في إطار عملية "لون ستار" (Lone Star)، من مصادرة بشكل مستقل أكثر من 454 مليون جرعة مميتة من عقار الفنتانيل غير القانوني واحتجزت ما يقرب من نصف مليون مهاجر غير شرعي على الحدود.



ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. كما تصر سلطات ولاية تكساس على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى دخول أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

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