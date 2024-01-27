أكثر من 19 مليار دينار دفعها الأردنيون الكترونياً خلال 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية مستوى قياسياً جديداً، بعد أن بلغت قيمتها 19 مليار و210 ملايين دينار العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 46 % عن العام الذي سبقه.ووفقا ليومية الغد، كشف التقرير الربعي لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن أنظمة الدفع الفورية الثلاثة المستخدمة في الأردن مع تسجيلها هذه الأرقام تكون قد ارتفعت أكثر من 6 مليارات دينار خلال فترتي المقارنة ( 2022 / 2023 ) إذ كانت تبلغ 13 مليار و200 مليون دينار في عام 2022.ووفقا لتقرير "جوباك" فقد توزعت هذه القيمة الإجمالية على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية مستخدمة في الأردن، عبر نظام "إي فواتيركم" قرابة 11 مليار و610 ملايين دينار، وحوالي 3 مليار و120 مليون دينار عبر نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "جوموبي" فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام الدفع "كليك" حوالي 4 مليار و480 مليون دينار.



وعلى صعيد متصل أظهر التقرير، إن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الثلاثة قد سجل مستوى تاريخياً خلال العام الماضي كاملاً، عندما بلغ عددها قرابة 109 ملايين و500 ألف حركة.



وأوضح التقرير، أن عدد الحركات المنفذة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 49 مليون حركة، وبنسبة تصل إلى 80 %، مقارنة بعدد الحركات التي سجلت عبر الأنظمة الثلاثة في العام 2022 عندما بلغت قرابة 60 مليون و960 ألف حركة دفع.



وبحسب التقرير فقد توزع عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة على النحو التالي: حوالي 53 مليون حركة عبر نظام " إي فواتيركم"، وحوالي 26 مليون و600 الف حركة عبر نظام " جوموبي"، فيما بلغ عدد الحركات عبر نظام " كليك" قرابة 30 مليون و200 ألف حركة.

ووفقا للتقرير فقد سيطرت خدمة " تحويل الأموال" على الحصة الأكبر من قيم وحركات الدفع عبر نظامي " جوموبي" و " كليك"، و كانت الخدمات الحكومية هي الأكثر استحواذا بالنسبة لقيمة المدفوعات عبر " إي فواتيركم"، وخدمات الاتصالات هي الأكثر استحوذا بالنسبة لعدد الحركات عبر النظام.

وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة حتى نهاية العام الماضي 2023، بين التقرير أن نظام " إي فواتيركم" كان هو الأكبر بقاعدة مستخدمين بلغت قرابة 4 مليون و100 ألف مستخدم.



وأشار التقرير إلى نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال " جو مو بي" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 2 مليون و200 ألف مستخدم.



وقال: إن نظام " كليك" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 1 مليون و200 ألف مستخدم.

