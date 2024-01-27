غوارديولا معلقاً على رحيل كلوب: سأفتقده لكني سأنام أفضل قليلاً

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم أنه سيفتقد نظيره في ليفربول يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم.

وفاجأ كلوب عالم اللعبة الشعبية أمس الجمعة عندما أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني في ليفربول.

وتولى الألماني كلوب تدريب ليفربول في 2015 وقاده للفوز بالعديد من الألقاب.

وبعد فوز سيتي 1-صفر على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس إنجلترا الليلة الماضية قال غوارديولا ردا على سؤال إنه مصدوم بسبب قرار كلوب بالرحيل "قليلا. إنه مدرب رائع ورغم أنني لا أعرفه عن قرب إلا أنه شخص رائع".

وأضاف "على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربا لبروسيا دورتموند وكنت أنا مدربا لبايرن ميونيخ. سأفتقده أنا شخصيا. أنا سعيد لأن بدونه سأنام أفضل قليلا خلال الليل قبل مواجهة ليفربول. لكني أتمنى له كل توفيق".

ودخل سيتي في منافسات حامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بعد تولي غوارديولا وكلوب تدريب الفريقين وهذا ينطبق على الوضع في الموسم الحالي بينما يحتل الفريقان المركزين الأول والثاني في القائمة.

وقال غوارديولا الذي يسعى فريقه للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي "هو لا يعترف بذلك لكنه سيعود.. جميع المدربين (يشعرون بالتعب) بعد العمل لسنوات طويلة وأنا أعرف ذلك تماما. ولقد شعرت بذلك عندما كنت في برشلونة لذا أنا أتفهم الأمر تماما".

وقال كلوب الذي فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس العالم للأندية وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس الرابطة وبكأس السوبر إنه قرر الرحيل عن النادي لأن طاقته في تراجع.

وأضاف غوارديولا "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد سحره وقوة شخصيته وأسلوب لعب فريقه.. أتمنى له كل توفيق".





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