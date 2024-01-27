مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب جيبريسوس مساء الجمعة على موقع اكس للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال جيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.

وأعلنت منظمات إغاثية أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.

وأكدت أن هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.





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