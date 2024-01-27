اكتشاف «نجوم قديمة مدخِّنة» في مجرّة درب التبانة

تفقد بعض النجوم بريقها في المراحل الأخيرة من وجودها، فلا تعود ظاهرة، قبل أن تطلق سحابة من الغاز والغبار، ما أكسبها توصيف "النجوم القديمة المدخِّنة"، بحسب علماء فلك أفادوا الجمعة باكتشاف هذه النجوم في قلب مجرّة درب التبانة.

وأوضح دانتي مينيتي من جامعة "أندريس بِيّو" التشيلية في بيان أن "هذه النجوم القديمة تبقى هادئة لسنوات أو عقود، قبل أن تطلق سحباً من الدخان بشكل غير متوقع كلياً".

ولاحظ الأستاذ الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة في "مانثلي نوتيسز" الصادرة عن جمعية "رويال استرونوميكال سوسايتي" الفلكية البريطانية أن هذه النجوم تكون شاحبة وحمراء اللون "إلى درجة أن رؤيتها غير ممكنة على الإطلاق في بعض الأحيان".

وأشار المعدّ الرئيسي للدراسة عالم الفيزياء الفلكية والأستاذ في جامعة هيرتفوردشير فيليب لوكاس لوكالة فرانس برس إلى أن سلوكها "الفريد" لم يُلاحظ من قبل.

وكان الفريق المتعدد الجنسية من علماء الفلك يبحث في البداية عن النجوم اليافعة، ضمن برنامج رصد استمر عشر سنوات مكّنهم من اكتشاف عدد كبير من النجوم الأولية (أي النجوم الحديثة الولادة).

لكن البرنامج وفّر لهم أيضاً "مفاجأة سارة"، بحسب البروفيسور لوكاس، تتمثل في اكتشاف 21 "نجماً قديماً مدخِّناً" على الأقل.

وتقع هذه النجوم في وسط مجرّة درب التبانة، في منطقة تُعرف باسم القرص النووي النجمي، يتركّز فيها عدد كبير من النجوم.

نوع جديد من النجوم الحمراء العملاقة

يُعتقد أن "النجوم القديمة المدخِّنة" هي نوع جديد من النجوم العملاقة الحمراء، وهي نجوم في نهاية حياتها تكتسب في هذه المرحلة حجماً كبيراً ودرجة حرارة سطح منخفضة.

ورأى البروفيسور لوكاس أنّ "ما يثير الدهشة في هذا الاكتشاف هو مراقبة نجوم هادئة ولا تفعل شيئاً، ثم فجأة، انخفض لمعانها الظاهري بمقدار 40 إلى 100 مرة، إلى درجة أن رصدها لم يعد ممكناً تقريباً بواسطة التلسكوبات. وبعد بضع سنوات، ومن دون سابق إنذار، استعادت لمعانها الأصلي".

واضاف البروفيسور لوكاس "كل ما تمكنّا من معرفته عن هذه النجوم يشير إلى أنها تنفث سحباً من الدخان (...) لأسباب لا نعرفها".

ويُعتقد أن هذه السحب المكوَّنة من الغاز والغبار، هي السبب في انخفاض لمعان النجم، إذ تحجبه عن رؤية المراقب.

ويحدث نشاطها في منطقة من المجرّة غنية بعناصر ثقيلة ربما تساهم هذه النجوم فيها.

وشرح البروفيسور لوكاس أن "المادة التي تقذفها النجوم القديمة تؤدي دوراً رئيسياً في دورة حياة العناصر، من خلال المساعدة في تكوين أجيال جديدة من النجوم والكواكب". وبالتالي، يُعتقد أن المادة التي تنبعث من "النجوم القديمة المدخِّنة وتنتشر، تُثري الوسط النجمي الذي تولد فيه نجوم جديدة.

لكنّ البروفيسور لوكاس أقرّ بأن العلماء ما زالوا يفتقرون إلى إجابة نهائية حاسمة عن هذا الموضوع. وقال "ما زلنا نحاول فهم ما يمكن أن يكون الأكثر منطقية".



