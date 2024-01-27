جماهير ليفربول المحبة تجد صعوبة في اعتبار كلوب مدرباً طبيعياً

يبدو أن يورغن كلوب شكل مدربا من طراز يختلف عن النوعية المعتادة للمدربين في ليفربول، وهو ما يمكن تصوره، لكن المدرب الألماني نجح في بناء علاقة غير عادية مع جماهير أنفيلد مثلما فعل عدد من العظماء سبقوه.

وسيظل بيل شانكلي دائما الرجل الذي حول النادي إلى قوة عالمية، كما أن النجاح الذي حققه بوب بيزلي محليا وأوروبيا ربما لا يجرى تجاوزه على الإطلاق.

كذلك حظي كيني دالجليش بشعبية كبيرة لاعبا ومدربا، كما حظي بحب الجماهير بسبب مواقفه بعد كارثة هيلسبره.

ولمع نجم كل هؤلاء الرجال عندما كان ليفربول أقوى فريق في إنجلترا، وعندما كان مانشستر يونايتد غير قادر على الحصول على لقب، وكانت أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي تكافح عادة من أجل الصعود من مسابقات دوري الدرجات الدنيا بميزانيات محدودة.

لكن عندما وصل كلوب إلى ليفربول قادما من بروسيا دورتموند في عام 2015، كان الفريق في حالة ركود، على الأقل محليا، ولم يتوج بلقب الدوري منذ عام 1990، وهو صيام استثنائي عن التتويج لفريق أحرز لقب الدوري 11 مرة منذ عام 1973.

وتزايدت المعاناة مع بزوغ نجم مانشستر يونايتد كأبرز أندية كرة القدم الإنجليزية، ورغم أن ليفربول كان لا يزال فريقا رائعا، والدليل على ذلك فوزه على ميلان الإيطالي في اسطنبول والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ظل تعثره في الدوري أمرا مؤلما.

وعندما حل كلوب مكان بريندان رودغرز في أكتوبر تشرين الأول 2015، حظي بحب جماهير ليفربول على الفور عندما وصف نفسه بأنه "الرجل العادي"، في الوقت الذي وصف فيه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه بأنه "الرجل الاستثنائي" لدى توليه مسؤولية تشيلسي، وأضاف كلوب أن ليفربول "ليس ناديا عاديا، وإنما هو ناد استثنائي".

شراكة مثالية

أطرب هذا مسامع الجماهير التي تعتز بمدينتها في بداية شراكة بدت مثالية.

ولدى إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري، قال كلوب اليوم الجمعة "أحب كثيرا جدا كل ما يتعلق بهذا النادي وأحب كل ما يتعلق بالمدينة وأحب كل ما يتعلق بجمهور فريقنا. وأحب الفريق وأحب الطاقم الفني.

وكان الشعور متبادلا، فسرعان ما أدرك كلوب المشاعر التي تحرك النادي وتأثير هيلسبره والمنافسة مع الغريم المحلي إيفرتون والمنافسة الشرسة مع مانشستر يونايتد.

وتمكن من كسب ود الجمهور ليحصل على أكبر استفادة من أجواء ملعب أنفيلد الشهيرة، إذ كان يركض باتجاه الجماهير رافعا قبضته في احتفاله الشهير بابتسامته العريضة والرد كان زئير الجماهير امتنانا وتقديرا.

ووصلت هذه العلاقة الى أوجها في قبل نهائي دوري الأبطال 2019، عندما عوض ليفربول خسارته 3-صفر أمام برشلونة في لقاء الذهاب بفوزه 4-صفر إيابا في أمسية مذهلة على ملعب أنفيلد.

ومضى ليفربول بعدها ليهزم توتنهام هوتسبير في النهائي ليحسم اللقب القاري للمرة السادسة لترفع جماهير ليفربول رأسها عاليا من جديد.

وفي العام التالي، حقق لقب الدوري الذي طال انتظاره والذي حسمه قبل سبع جولات على خط النهاية ومعه يأسر كلوب قلوب جماهير ليفربول التي انتظرت ثلاثة عقود للعودة إلى القمة.

كما قاد النادي للفوز بكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر، ورغم أن كلوب قال إن طاقته تنفد فإنه لا ينوي الرحيل بهدوء.

ففريقه متصدر الدوري الإنجليزي وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ويمكن لكلوب الاستمتاع بكل خطوة في طريقه على ما يبدو للخروج من الباب الكبير.





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