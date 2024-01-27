زيلينسكي يكشف عن خطة لتعزيز الاقتصاد وصناعة الأسلحة

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على وجود اتجاه صعودي في إنتاج أوكرانيا من الأسلحة والذخيرة لصالح حملة الدفاع عن البلاد خلال الحرب.

وخلال كلمته المسائية التي أذيعت في كييف مساء الجمعة، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لأولئك الذين يعملون لزيادة قدرات أوكرانيا لسد العجز في الذخيرة وتزويد القوات بها.

وشكت أوكرانيا كثيرا من أن الحلفاء الغربيين لا يزودونها بأسلحة كافية لتتمكن من الانتصار على روسيا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل العمل على تعزيز دفاعها ضد "الإرهاب الجوي" الروسي في البلدات الحدودية والمواقع على الجبهة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف أنه سيتم توفير الذخيرة المناسبة للحماية من الهجمات الجوية والصاروخية.

وأعلن زيلينسكي تأسيس منصة اقتصادية لتعزيز اقتصاد أوكرانيا، لكي يتم دعم الشركات بشكل أفضل والتواصل بطريقة أكثر فاعلية.

وتابع الرئيس الأوكراني "أنا ممتن لكل رجال الأعمال لدينا، كل شخص في أوكرانيا، مكث في البلاد ويحافظ على أعماله ووظائفه.. الوظائف اللائقة في أوكرانيا وعمل كل شركة تظل في المجال القانوني، هي إحدى الركائز الأساسية للقوة الأوكرانية"، مع مغادرة ملايين الأوكرانيين البلاد في أعقاب الحرب.

وقال زيلينسكي "نحتاج إلى مزيد من الثقة للأعمال واقتصاد قانوني (أبيض) وأكبر لأوكرانيا... نحتاج إلى مزيد من مؤسسات الانتاج الأوكرانية، ومزيد من المنتجات الأوكرانية من صناعات مختلفة".





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