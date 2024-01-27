القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر
وأضافت في بيان لها ن صاروخ أطلقه الحوثيون أمس ألحق أضرارا بناقلة نفط بخليج عدن دون ورود تقارير عن إصابات.
واشار الى ان سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة للناقلة المتضررة.
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