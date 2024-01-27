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القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر

1/27/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر
وأضافت في بيان لها ن صاروخ أطلقه الحوثيون أمس ألحق أضرارا بناقلة نفط بخليج عدن دون ورود تقارير عن إصابات.
واشار الى ان سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة للناقلة المتضررة.




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