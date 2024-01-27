الأرصاد: احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على هذا الارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا تستمر الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية .
وقالت في نشرتها اليومية انه ما زال التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت مستمر، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة.
ونوهت أنه من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا وتقل كميات الغيوم محذرة من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.
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