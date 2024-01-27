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الأرصاد: احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على هذا الارتفاع

1/27/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا تستمر الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية .


وقالت في نشرتها اليومية انه ما زال التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت مستمر، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة.
ونوهت أنه من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا وتقل كميات الغيوم محذرة من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.


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