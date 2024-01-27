مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن الجزائر دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع بغزة.
وأضافت المصادر أن دعوة الجزائر لعقد الجلسة تأتي في سياق الأمر الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة.
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