مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.



وكانت مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن الجزائر دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع بغزة.



وأضافت المصادر أن دعوة الجزائر لعقد الجلسة تأتي في سياق الأمر الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة.

