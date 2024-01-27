حزب الله: استهدفنا مبنى في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله: استهدفنا مبنى في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحققنا إصابة مباشرة
التاريخ
1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف أحد المباني في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحقق إصابة مباشرة.
وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب المطلة بأسلحة صاروخية وحقق إصابات مباشرة، كما قال إنه استهدف جنودا على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.
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