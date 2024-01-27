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حزب الله: استهدفنا مبنى في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحققنا إصابة مباشرة

1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف أحد المباني في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحقق إصابة مباشرة.


وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب المطلة بأسلحة صاروخية وحقق إصابات مباشرة، كما قال إنه استهدف جنودا على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.


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