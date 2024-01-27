حزب الله: استهدفنا مبنى في أفيفيم على الحدود اللبنانية وحققنا إصابة مباشرة

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب المطلة بأسلحة صاروخية وحقق إصابات مباشرة، كما قال إنه استهدف جنودا على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.