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استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف استهدفت منزلا في دير البلح

1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة.


ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.


وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


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