شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر بأن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.



ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

