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الحوثيون: غارات أميركية وبريطانية تستهدف منطقة بالحديدة في اليمن

1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.


وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها دمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر اليوم السبت.


وذكرت أيضا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.

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