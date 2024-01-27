الحوثيون: غارات أميركية وبريطانية تستهدف منطقة بالحديدة في اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها دمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر اليوم السبت.
وذكرت أيضا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.
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