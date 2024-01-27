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أول غواصة 'فارهة' في العالم تتمتع بمواصفات وسعر خيالي

1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت شركة نمساوية من ابتكار غواصة فارهة وخارقة وبمواصفات خيالية غير مسبوقة ولم يعرف لها البشر مثيلا من قبل، ويتوقع أن تنهي هذه الغواصة عصر "اليخوت الفاخرة" التي يتسابق إليها الأثرياء، وتجعلهم ينتقلون إلى مناطق ما تحت الماء.

واستعرض تقرير موسع نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، مواصفات الغواصة الفارهة الجديدة، مشيرا إلى أنها "أول غواصة سوبر من نوعها في العالم وتحتوي على حوض سباحة، إضافة إلى سينما للتسلية ومشاهدة الأفلام".

وبحسب التقرير فإن الغواصة يمكنها استيعاب 20 شخصا تحت الماء ولمدة أربعة أسابيع متواصلة دون الحاجة إلى الصعود للعالم الخارجي، إلا أن تكلفتها تبلغ 2 مليار دولار أميركي.
وتقول "ديلي ميل" إن مليارديرات العالم مثل جيف بيزوس ورومان أبراموفيتش يجتازون بالفعل مياه العالم في سفن ترفيهية عائمة ضخمة تعرف باسم "اليخوت الفاخرة"، لكن هذه الغواصة تجعلهم يفكرون بالانتقال إلى تحت السطح للاستمتاع بأعماق المحيط، حيث إن هذه الغواصة توصف بأنها "مستقبل اليخوت".
وتحمل الغواصة النمساوية المبتكرة الاسم "Migaloo M5"، ويبلغ طولها 543 قدما.
والغواصة الفارهة مجهزة بحوض سباحة وقبو للسينما، ولكن تكلفتها تصل إلى ملياري دولار أميركي، ما يعني أنها مخصصة فقط لنخبة الأثرياء في العالم.

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