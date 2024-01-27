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شهيد في شرق جنين برصاص الاحتلال

1/27/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وكان الشاب ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، ونقل على إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.


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