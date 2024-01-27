شهيد في شرق جنين برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، ونقل على إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
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