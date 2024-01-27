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الأمن العام يُحذر المواطنين

1/27/2024 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الأمن العام، رسائل نصية للأردنيين عبر الهواتف، تُحذر خلالها من المنخفض الجوي، الذي يؤثر على الأردن.
ونوهت مديرية الأمن العام عبر الرسائل النصية، إلى ضرورة التأني عند القيادة، والابتعاد عن التجمعات المائية والاستخدام الآمن للمدافئ.
ويستمر تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي المُرافق لكتلة هوائية باردة ورطبة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار وتساقط زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر.





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