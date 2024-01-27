الأمن العام يُحذر المواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الأمن العام، رسائل نصية للأردنيين عبر الهواتف، تُحذر خلالها من المنخفض الجوي، الذي يؤثر على الأردن.
ونوهت مديرية الأمن العام عبر الرسائل النصية، إلى ضرورة التأني عند القيادة، والابتعاد عن التجمعات المائية والاستخدام الآمن للمدافئ.
ويستمر تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي المُرافق لكتلة هوائية باردة ورطبة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار وتساقط زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر.
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