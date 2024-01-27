Saturday, 27 January 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يعلن استعداده للإصلاحات الأكثر صرامة لحماية الحدود

1/27/2024 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاق البيت الأبيض مع مجلس الشيوخ سيسمح بإجراء الإصلاحات "الأكثر صرامة" لحماية حدود البلاد وتسوية أزمة الهجرة.


وأشار بايدن في بيان له، أمس الجمعة، إلى أن إدارته تجري مشاورات مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مدار أكثر من شهرين من تسوية أزمة الهجرة على الحدود بشكل نهائي.


وأضاف بايدن أن المشاورات أثمرت عن الاتفاق على "عدد من الإصلاحات الأكثر صرامة وعدالة لحماية الحدود" في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه في حال مصادقة الكونغرس على القانون بهذا الشأن، فإنه سيحصل على "صلاحيات طارئة" لإغلاق الحدود في حال تدفق مفرط للمهاجرين عبرها.


وقال بايدن: "لو كانت لدي هذه الصلاحيات، لاستخدمتها في اليوم ذاته عندما سأوقع على مشروع القانون ذي الشأن ليصبح قانونا بعد ذلك".


وأضاف أن على الكونغرس أن يوافق على تخصيص تمويل إضافي لحماية الحدود، ما سيسمح بإشراك المزيد من الكوادر في هذا العمل.


ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.

RT

MENAFN27012024000208011052ID1107774747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث