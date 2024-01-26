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رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع الرئيسين الجزائري والمصري خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 26 - 1 (كونا) -- بحثت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني مع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي آخر التطورات في الشرق الأوسط والمتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة بالإضافة إلى قضايا إفريقيا.
جاء ذلك في محادثتين هاتفيتين ذكر بيان لقصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء أن رئيسة الوزراء ميلوني أجرتهما عصر اليوم الجمعة مع كل من الرئيس تبون والرئيس السيسي في إطار القمة الإيطالية الإفريقية المقرر انعقادها في روما الاثنين المقبل.
وقال البيان إن محادثتي رئيسة الوزراء مع الزعيمين الجزائري والمصري”سمحت أيضا بالتعمق في بعض الموضوعات الثنائية مع الزعيمين الإفريقيين وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاتصالين كانا فرصة لتبادل الأفكار حول إعادة إطلاق علاقات إيطاليا مع القارة الإفريقية وحول التطوير المشترك ل (خطة ماتي) في اشارة الى الخطة الايطالية الطموحة للتنمية في أفريقيا في اطار استراتجية معالجة جذور تدفقات الهجرة عبر المتوسط.
ويفتتح رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريللا الإثنين المقبل مؤتمر (إيطاليا-إفريقيا) الوزاري السنوي بمقر وزارة الخارجية وتحت رعايتها بمشاركة وفود 54 دولة إفريقية غالبيتها على المستوى الوزاري بجانب العديد من المنظمات الدولية والاقليمية في مقدمتها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. (النهاية)

م ن / ه س ص



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