رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع الرئيسين الجزائري والمصري خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 26 - 1 (كونا) -- بحثت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني مع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي آخر التطورات في الشرق الأوسط والمتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة بالإضافة إلى قضايا إفريقيا.
جاء ذلك في محادثتين هاتفيتين ذكر بيان لقصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء أن رئيسة الوزراء ميلوني أجرتهما عصر اليوم الجمعة مع كل من الرئيس تبون والرئيس السيسي في إطار القمة الإيطالية الإفريقية المقرر انعقادها في روما الاثنين المقبل.
وقال البيان إن محادثتي رئيسة الوزراء مع الزعيمين الجزائري والمصري”سمحت أيضا بالتعمق في بعض الموضوعات الثنائية مع الزعيمين الإفريقيين وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاتصالين كانا فرصة لتبادل الأفكار حول إعادة إطلاق علاقات إيطاليا مع القارة الإفريقية وحول التطوير المشترك ل (خطة ماتي) في اشارة الى الخطة الايطالية الطموحة للتنمية في أفريقيا في اطار استراتجية معالجة جذور تدفقات الهجرة عبر المتوسط.
ويفتتح رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريللا الإثنين المقبل مؤتمر (إيطاليا-إفريقيا) الوزاري السنوي بمقر وزارة الخارجية وتحت رعايتها بمشاركة وفود 54 دولة إفريقية غالبيتها على المستوى الوزاري بجانب العديد من المنظمات الدولية والاقليمية في مقدمتها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. (النهاية)
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