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الرئيسان المصري والأمريكي يبحثان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا)-- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي جو بايدن الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة لاسيما تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن "الاتصال تناول تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة".
وأضاف المتحدث أن السيسي حرص على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها.
وشدد السيسي على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.
وقال المتحدث إن بايدن أشاد من جانبه بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة.
كما أكد بايدن دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وجدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث بأن الاتصال بين الرئيسين تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. (النهاية)

ا س م / م م ج




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