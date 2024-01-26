الرئيسان المصري والأمريكي يبحثان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا)-- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي جو بايدن الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة لاسيما تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصر.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن "الاتصال تناول تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة".
وأضاف المتحدث أن السيسي حرص على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها.
وشدد السيسي على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.
وقال المتحدث إن بايدن أشاد من جانبه بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة.
كما أكد بايدن دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وجدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث بأن الاتصال بين الرئيسين تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN26012024000071011013ID1107774704
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