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الولايات المتحدة توقف مؤقتا إصدار تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال وتستثني بعض البلدان

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لكنها استثنت من هذا القرار التصدير نحو البلدان التي ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأيضا الحالات المرتبطة بالأمن القومي.
وقال المستشار الوطني للرئيس حول المناخ علي الزيدي للصحفيين في البيت الأبيض إن وزارة الطاقة "ستبقي التوقف عن إصدار التراخيص ساريا حتى تقوم بتحديث التحليلات الاقتصادية والبيئية الرئيسية" موضحا أن "هذه التحليلات تدعم الطريقة التي تتخذ بها وزارة الطاقة قرارات بشأن طلبات الترخيص هذه".
يأتي هذا القرار في ظل مساع مستمرة من الرئيس بايدن لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات. وقد جعل بايدن من قضية المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري قضية جوهرية ضمن الملفات الكبرى في ولايته الرئاسية.
ويتهم الرئيس مرارا الجمهوريين الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب بالسعي إلى عرقلة جهود محاربة التغير المناخي ويأتي ذلك بينما يصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة" موجها انتقادات لسياسات بايدن في هذا المجال.
وأضاف المستشار الرئاسي لبايدن "على وجه التحديد قالت وزارة الطاقة إنها ستركز على فهم أفضل لتكاليف الطاقة وتأثيرات الصادرات المستقبلية على تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين والمصنعين الأمريكيين وعلى أمن الطاقة للولايات المتحدة هنا وفي جميع أنحاء العالم".
وتابع المسؤول الأمريكي أن وزارة الطاقة ستأخذ أيضا بعين الاعتبار "انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخاصة انبعاثات غاز الميثان التي نعرف الآن أنها أكثر قوة مما كنا نعتقد من قبل (..) نحن بحاجة إلى القيام بهذه المحاسبة مع الاستفادة أيضا من قراءة أكثر دقة وحداثة للسوق سواء فيما يتعلق بالطلب على الغاز الطبيعي المسال العالمي وكذلك التوقعات حول العرض على المدى الطويل".
وذكر الزيدي "أننا نسمع اليوم من الرئيس بايدن ووزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم (حديثا) عن المزيد من الخطوات في الاتجاه الصحيح بينما نعمل على معالجة أزمة المناخ وحماية الأجيال القادمة".
وشدد البيت الأبيض في مستند حقائق على أن الرئيس بايدن "كان واضحا في أن تغير المناخ هو التهديد الوجودي في عصرنا ويجب علينا أن نتصرف بالسرعة التي يتطلبها ذلك لحماية مستقبل الأجيال القادمة".
ولفت إلى أن بايدن "قاد منذ اليوم الأول ونفذ أجندة المناخ الأكثر طموحا في التاريخ والتي تعمل على خفض تكاليف الطاقة للأمريكيين الذين يعملون بجد وخلق الملايين من الوظائف ذات الأجر الجيد وحماية صحة مجتمعاتنا وضمان قيادة الولايات المتحدة لمستقبل الطاقة النظيفة".
وأكد البيت الأبيض أنه "يتعين علينا أيضا أن نحترس بالقدر الكافي من المخاطر التي تهدد صحة مجتمعاتنا وخاصة مجتمعات الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة التي تتحمل بشكل غير متناسب عبء التلوث الناجم عن منشآت التصدير الجديدة".
وكشف أن التوقف المؤقت لإصدار تراخيص الغاز الطبيعي المسال "يخضع للاستثناء في حالات الطوارئ الأمنية الوطنية غير المتوقعة والفورية".
من جهة أخرى أعلن البيت الأبيض أن هذا التوقف "لن يؤثر على قدرتنا على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى حلفائنا على المدى القريب"، منبها إلى أن الولايات المتحدة "تظل ثابتة في التزامها بدعم حلفائها في جميع أنحاء العالم".
ويأتي هذا التنبيه الأمريكي بخصوص الحلفاء في ظل قيود أمريكية وأوروبية على قطاع الطاقة في روسيا التي تعد مزودا رئيسا للقارة بالغاز لكن الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بدأ في التراجع بعد اندلاع "علمية عسكرية" روسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
وحسب البيت الأبيض "فقد ذهب ما يقرب من نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية خلال العام الماضي إلى أوروبا".
وتعليقا على قرار التوقف المؤقت لإصدار التراخيص قال الرئيس بايدن في بيان منفصل إن إدارته "ستلقي نظرة فاحصة خلال فترة التوقف المؤقت على تأثيرات صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة وأمن الطاقة في أمريكا، وعلى بيئتنا".
وأضاف "سوف نستجيب لنداءات الشباب ومجتمعات الخطوط الأمامية الذين يستخدمون أصواتهم لمطالبة أولئك الذين لديهم القدرة على التحرك باتخاذ إجراءات. وكما فعلت أمريكا دائما فسوف نحول الأزمة إلى فرصة من خلال خلق وظائف الطاقة النظيفة وتحسين نوعية الحياة وبناء مجتمع أكثر تفاؤلا".
وانتقد الرئيس بايدن الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق ترامب قائلا إنهم "ينكرون عمدا مدى إلحاح أزمة المناخ ويحكمون على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير".
وتعد الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم "ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العقد" حسب البيت الأبيض. (النهاية)

ع س ج / ه س ص




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