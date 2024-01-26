الولايات المتحدة توقف مؤقتا إصدار تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال وتستثني بعض البلدان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لكنها استثنت من هذا القرار التصدير نحو البلدان التي ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأيضا الحالات المرتبطة بالأمن القومي.
وقال المستشار الوطني للرئيس حول المناخ علي الزيدي للصحفيين في البيت الأبيض إن وزارة الطاقة "ستبقي التوقف عن إصدار التراخيص ساريا حتى تقوم بتحديث التحليلات الاقتصادية والبيئية الرئيسية" موضحا أن "هذه التحليلات تدعم الطريقة التي تتخذ بها وزارة الطاقة قرارات بشأن طلبات الترخيص هذه".
يأتي هذا القرار في ظل مساع مستمرة من الرئيس بايدن لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات. وقد جعل بايدن من قضية المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري قضية جوهرية ضمن الملفات الكبرى في ولايته الرئاسية.
ويتهم الرئيس مرارا الجمهوريين الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب بالسعي إلى عرقلة جهود محاربة التغير المناخي ويأتي ذلك بينما يصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة" موجها انتقادات لسياسات بايدن في هذا المجال.
وأضاف المستشار الرئاسي لبايدن "على وجه التحديد قالت وزارة الطاقة إنها ستركز على فهم أفضل لتكاليف الطاقة وتأثيرات الصادرات المستقبلية على تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين والمصنعين الأمريكيين وعلى أمن الطاقة للولايات المتحدة هنا وفي جميع أنحاء العالم".
وتابع المسؤول الأمريكي أن وزارة الطاقة ستأخذ أيضا بعين الاعتبار "انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخاصة انبعاثات غاز الميثان التي نعرف الآن أنها أكثر قوة مما كنا نعتقد من قبل (..) نحن بحاجة إلى القيام بهذه المحاسبة مع الاستفادة أيضا من قراءة أكثر دقة وحداثة للسوق سواء فيما يتعلق بالطلب على الغاز الطبيعي المسال العالمي وكذلك التوقعات حول العرض على المدى الطويل".
وذكر الزيدي "أننا نسمع اليوم من الرئيس بايدن ووزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم (حديثا) عن المزيد من الخطوات في الاتجاه الصحيح بينما نعمل على معالجة أزمة المناخ وحماية الأجيال القادمة".
وشدد البيت الأبيض في مستند حقائق على أن الرئيس بايدن "كان واضحا في أن تغير المناخ هو التهديد الوجودي في عصرنا ويجب علينا أن نتصرف بالسرعة التي يتطلبها ذلك لحماية مستقبل الأجيال القادمة".
ولفت إلى أن بايدن "قاد منذ اليوم الأول ونفذ أجندة المناخ الأكثر طموحا في التاريخ والتي تعمل على خفض تكاليف الطاقة للأمريكيين الذين يعملون بجد وخلق الملايين من الوظائف ذات الأجر الجيد وحماية صحة مجتمعاتنا وضمان قيادة الولايات المتحدة لمستقبل الطاقة النظيفة".
وأكد البيت الأبيض أنه "يتعين علينا أيضا أن نحترس بالقدر الكافي من المخاطر التي تهدد صحة مجتمعاتنا وخاصة مجتمعات الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة التي تتحمل بشكل غير متناسب عبء التلوث الناجم عن منشآت التصدير الجديدة".
وكشف أن التوقف المؤقت لإصدار تراخيص الغاز الطبيعي المسال "يخضع للاستثناء في حالات الطوارئ الأمنية الوطنية غير المتوقعة والفورية".
من جهة أخرى أعلن البيت الأبيض أن هذا التوقف "لن يؤثر على قدرتنا على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى حلفائنا على المدى القريب"، منبها إلى أن الولايات المتحدة "تظل ثابتة في التزامها بدعم حلفائها في جميع أنحاء العالم".
ويأتي هذا التنبيه الأمريكي بخصوص الحلفاء في ظل قيود أمريكية وأوروبية على قطاع الطاقة في روسيا التي تعد مزودا رئيسا للقارة بالغاز لكن الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بدأ في التراجع بعد اندلاع "علمية عسكرية" روسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
وحسب البيت الأبيض "فقد ذهب ما يقرب من نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية خلال العام الماضي إلى أوروبا".
وتعليقا على قرار التوقف المؤقت لإصدار التراخيص قال الرئيس بايدن في بيان منفصل إن إدارته "ستلقي نظرة فاحصة خلال فترة التوقف المؤقت على تأثيرات صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة وأمن الطاقة في أمريكا، وعلى بيئتنا".
وأضاف "سوف نستجيب لنداءات الشباب ومجتمعات الخطوط الأمامية الذين يستخدمون أصواتهم لمطالبة أولئك الذين لديهم القدرة على التحرك باتخاذ إجراءات. وكما فعلت أمريكا دائما فسوف نحول الأزمة إلى فرصة من خلال خلق وظائف الطاقة النظيفة وتحسين نوعية الحياة وبناء مجتمع أكثر تفاؤلا".
وانتقد الرئيس بايدن الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق ترامب قائلا إنهم "ينكرون عمدا مدى إلحاح أزمة المناخ ويحكمون على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير".
وتعد الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم "ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العقد" حسب البيت الأبيض. (النهاية)
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