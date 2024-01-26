بغداد ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة عن ترحيبها بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين واعتبرته تأكيدا لتجاوز سلطة الاحتلال الإسرائيلي وخرقها الفاضح للقوانين الدولية.
وجددت الخارجية العراقية في بيان مطالبتها بضرورة وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الانسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.
كما اعربت الوزارة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب إفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم حكما ابتدائيا بشأن التدابير الطارئة بقضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وطالبت سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض عليها. (النهاية)
ع ح ه
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