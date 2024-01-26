Saturday, 27 January 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بغداد ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة عن ترحيبها بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين واعتبرته تأكيدا لتجاوز سلطة الاحتلال الإسرائيلي وخرقها الفاضح للقوانين الدولية.
وجددت الخارجية العراقية في بيان مطالبتها بضرورة وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الانسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.
كما اعربت الوزارة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب إفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم حكما ابتدائيا بشأن التدابير الطارئة بقضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وطالبت سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض عليها. (النهاية)

ع ح ه




MENAFN26012024000071011013ID1107774702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث