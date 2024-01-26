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واشنطن تعلق تمويل (أونروا) الإضافي مؤقتا للاشتباه بضلوع موظفين فيها بعملية طوفان الأقصى

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تعليق "التمويل الإضافي" الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في انتظار مراجعة بشأن مزاعم بمشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية بعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة (حماس) في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في غلاف قطاع غزة.
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان عن "القلق البالغ" إزاء "المزاعم القائلة إن 12 موظفا في (أونروا) قد يكونون مشاركين في هجوم 7 أكتوبر.
وأعلن قيام "وزارة الخارجية بإيقاف تمويل (أونروا) الإضافي بشكل مؤقت بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".
وأفاد بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للتأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وسريع في هذه المسألة" ورحب بقرار الأمم المتحدة "إجراء مثل هذا التحقيق".
وقال المتحدث إن غوتيريش "تعهد" خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه وزير الخارجية الأمريكي "باتخاذ إجراءات حاسمة للاستجابة إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات".
ورحب بإعلان الأمم المتحدة عن إجراء مراجعة "شاملة ومستقلة" لأعمال (أونروا).
وفي الوقت ذاته شدد ميلر في بيانه على أن (أونروا) "تلعب دورا حاسما في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين بما في ذلك الغذاء الأساسي والدواء والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني الحيوي".
كما نوه بأن عمل الوكالة الأممية "أنقذ أرواحا" مجددا التأكيد على أنه "من المهم أن تقوم (أونروا) بمعالجة هذه الادعاءات واتخاذ أي إجراءات تصحيحية مناسبة بما في ذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها الحالية".
ومن جانبه شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على أن "تصرفات بعض موظفي (أونروا)" في حال ثبوت صحتها "لا تشكك ولا ينبغي لها أن تطعن في الوكالة بأكملها وكل العمل الذي تقوم به".
وأكد أن الوكالة "ساعدت حرفيا في إنقاذ آلاف الأرواح في غزة. إنها تقوم بعمل مهم".
وأضاف "هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الأشخاص في تلك المجموعة الذين يحتاجون إلى العقاب بسبب هذه الأنواع من السلوك المحتمل لكن هذا لا يطعن في المنظمة بأكملها".
وكان المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن "الفصل الفوري" لما قال إنه "عدد" لم يحدده من موظفي الوكالة بعد تلقي معلومات من الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "مشاركتهم المزعومة" في عملية "طوفان الأقصى" بالإضافة إلى "فتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
ونوه في بيان نشرته (أونروا) بأن قراره يأتي "حفاظا على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".
وأشار لازاريني إلى أن "هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" بالإشارة إلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل 2021 تقديم مساعدات للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجىء فلسطيني بعد إيقاف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لها بشكل كامل في أغسطس 2018 .
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مرارا عن تقديم تمويل إضافي لأونروا وذلك منذ استئناف تمويلها. (النهاية)

رس ر / م م ج




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