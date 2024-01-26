واشنطن تعلق تمويل (أونروا) الإضافي مؤقتا للاشتباه بضلوع موظفين فيها بعملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تعليق "التمويل الإضافي" الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في انتظار مراجعة بشأن مزاعم بمشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية بعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة (حماس) في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في غلاف قطاع غزة.
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان عن "القلق البالغ" إزاء "المزاعم القائلة إن 12 موظفا في (أونروا) قد يكونون مشاركين في هجوم 7 أكتوبر.
وأعلن قيام "وزارة الخارجية بإيقاف تمويل (أونروا) الإضافي بشكل مؤقت بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".
وأفاد بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للتأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وسريع في هذه المسألة" ورحب بقرار الأمم المتحدة "إجراء مثل هذا التحقيق".
وقال المتحدث إن غوتيريش "تعهد" خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه وزير الخارجية الأمريكي "باتخاذ إجراءات حاسمة للاستجابة إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات".
ورحب بإعلان الأمم المتحدة عن إجراء مراجعة "شاملة ومستقلة" لأعمال (أونروا).
وفي الوقت ذاته شدد ميلر في بيانه على أن (أونروا) "تلعب دورا حاسما في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين بما في ذلك الغذاء الأساسي والدواء والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني الحيوي".
كما نوه بأن عمل الوكالة الأممية "أنقذ أرواحا" مجددا التأكيد على أنه "من المهم أن تقوم (أونروا) بمعالجة هذه الادعاءات واتخاذ أي إجراءات تصحيحية مناسبة بما في ذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها الحالية".
ومن جانبه شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على أن "تصرفات بعض موظفي (أونروا)" في حال ثبوت صحتها "لا تشكك ولا ينبغي لها أن تطعن في الوكالة بأكملها وكل العمل الذي تقوم به".
وأكد أن الوكالة "ساعدت حرفيا في إنقاذ آلاف الأرواح في غزة. إنها تقوم بعمل مهم".
وأضاف "هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الأشخاص في تلك المجموعة الذين يحتاجون إلى العقاب بسبب هذه الأنواع من السلوك المحتمل لكن هذا لا يطعن في المنظمة بأكملها".
وكان المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن "الفصل الفوري" لما قال إنه "عدد" لم يحدده من موظفي الوكالة بعد تلقي معلومات من الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "مشاركتهم المزعومة" في عملية "طوفان الأقصى" بالإضافة إلى "فتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
ونوه في بيان نشرته (أونروا) بأن قراره يأتي "حفاظا على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".
وأشار لازاريني إلى أن "هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" بالإشارة إلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل 2021 تقديم مساعدات للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجىء فلسطيني بعد إيقاف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لها بشكل كامل في أغسطس 2018 .
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مرارا عن تقديم تمويل إضافي لأونروا وذلك منذ استئناف تمويلها. (النهاية)
رس ر / م م ج
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