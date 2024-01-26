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واشنطن تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقلا للغاز في اقليم كردستان بالعراق

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الهجوم الصاروخي الذي استهدف أمس الخميس حقلا للغاز بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان بالعراق وتسبب بقطع الكهرباء عن معظم مناطق الإقليم وأكدت مواصلة العمل لدعم سيادة العراق وأمنه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الولايات المتحدة "تدين الهجوم الذي شنته أمس الميليشيات المتحالفة مع إيران في إقليم كردستان العراق والذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وعرض الحصول على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق للخطر".
وجدد ميلر التأكيد على "وقوف واشنطن مع شركائنا في العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق ضد هذه الأعمال الشنيعة والحمقاء".
كما حث السلطات العراقية على التحقيق وتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة منوها بأن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".
وأعلن إقليم كردستان العراق في وقت سابق من اليوم الجمعة تعرض حقل (كورمور) للغاز بقضاء (جمجمال) للهجوم المذكور وهو الذي يغذي معظم مناطق الاقليم بالطاقة الكهربائية.
من جهتها أعلنت شركة (دانة غاز) الامارتية في أعقاب الهجوم وقف انتاج الغاز مؤقتا في الحقل وقالت في بيان إن خزانا للسوائل في منشأة الغاز في كردستان "تعرض للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو" مضيفة أنه "تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى إخماد الحريق ولا إصابات".
وتابعت "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن وهو أمر متوقع قريبا".
وسبق أن تعرض حقل (كورمور) للغاز في قضاء (جمجمال) بالسليمانية إلى قصف سابق بصواريخ كاتيوشيا ما تسبب بنشوب حريق كبير. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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