واشنطن تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقلا للغاز في اقليم كردستان بالعراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الهجوم الصاروخي الذي استهدف أمس الخميس حقلا للغاز بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان بالعراق وتسبب بقطع الكهرباء عن معظم مناطق الإقليم وأكدت مواصلة العمل لدعم سيادة العراق وأمنه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الولايات المتحدة "تدين الهجوم الذي شنته أمس الميليشيات المتحالفة مع إيران في إقليم كردستان العراق والذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وعرض الحصول على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق للخطر".
وجدد ميلر التأكيد على "وقوف واشنطن مع شركائنا في العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق ضد هذه الأعمال الشنيعة والحمقاء".
كما حث السلطات العراقية على التحقيق وتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة منوها بأن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".
وأعلن إقليم كردستان العراق في وقت سابق من اليوم الجمعة تعرض حقل (كورمور) للغاز بقضاء (جمجمال) للهجوم المذكور وهو الذي يغذي معظم مناطق الاقليم بالطاقة الكهربائية.
من جهتها أعلنت شركة (دانة غاز) الامارتية في أعقاب الهجوم وقف انتاج الغاز مؤقتا في الحقل وقالت في بيان إن خزانا للسوائل في منشأة الغاز في كردستان "تعرض للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو" مضيفة أنه "تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى إخماد الحريق ولا إصابات".
وتابعت "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن وهو أمر متوقع قريبا".
وسبق أن تعرض حقل (كورمور) للغاز في قضاء (جمجمال) بالسليمانية إلى قصف سابق بصواريخ كاتيوشيا ما تسبب بنشوب حريق كبير. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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