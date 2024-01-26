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رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الكيان المحتل في غزة

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 1 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة بالقرار الإبتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشادت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها بجهود جنوب أفريقيا في هذا الشأن مشددة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم حكمها اإلبتدائي بشأن "التدابير الطارئة" بقضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وطالبت سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. (النهاية)

ف ن / م م ج




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