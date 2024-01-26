رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد جرائم الكيان المحتل في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 1 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة بالقرار الإبتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشادت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها بجهود جنوب أفريقيا في هذا الشأن مشددة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم حكمها اإلبتدائي بشأن "التدابير الطارئة" بقضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وطالبت سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. (النهاية)
ف ن / م م ج
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