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البيت الأبيض يعبر عن قلقه من إعدام رجل بغاز النيتروجين لأول مرة في التاريخ الأمريكي

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- عبر البيت الأبيض اليوم الجمعة عن قلقه من إعدام ولاية ألاباما بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة رجلا أمريكيا باستخدام غاز النيتروجين وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد وهي خطوة أثارت ردود فعل رافضة أو منتقدة بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين "إن الإعدام باستخدام غاز النيتروجين أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا كإدارة ومقلق للغاية بالنسبة لنا هنا في البيت الأبيض وهذا يؤكد سبب دعم الرئيس (جو بايدن) للوقف الاختياري (لعقوبة الإعدام) الذي أصدره وزير العدل بشأن عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي في انتظار مراجعة السياسات والإجراءات حول العقوبة".
وأضافت المتحدثة "لقد قال الرئيس منذ فترة طويلة وكانت لديه مخاوف عميقة للغاية بشأن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وما إذا كانت تتماشى مع قيمنا لذلك نحن منزعجون جدا مما سمعناه عن وفاة كينيث سميث".
ونفذت ولاية (ألاباما) في وقت متأخر من مساء الخميس الإعدام الأول بغاز النيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم انتقادات أممية واعتراضات حقوقية أمريكية شديدة اعتبرت أن هذا الأسلوب يرقى إلى مستوى التعذيب أو العقوبة غير الانسانية بموجب القانون الدولي.
وأعدمت الولاية المدان بارتكاب جريمة قتل مأجور والمحكوم بالإعدام كينيث سميث البالغ من العمر 58 عاما. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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