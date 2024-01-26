البيت الأبيض يعبر عن قلقه من إعدام رجل بغاز النيتروجين لأول مرة في التاريخ الأمريكي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- عبر البيت الأبيض اليوم الجمعة عن قلقه من إعدام ولاية ألاباما بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة رجلا أمريكيا باستخدام غاز النيتروجين وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد وهي خطوة أثارت ردود فعل رافضة أو منتقدة بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين "إن الإعدام باستخدام غاز النيتروجين أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا كإدارة ومقلق للغاية بالنسبة لنا هنا في البيت الأبيض وهذا يؤكد سبب دعم الرئيس (جو بايدن) للوقف الاختياري (لعقوبة الإعدام) الذي أصدره وزير العدل بشأن عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي في انتظار مراجعة السياسات والإجراءات حول العقوبة".
وأضافت المتحدثة "لقد قال الرئيس منذ فترة طويلة وكانت لديه مخاوف عميقة للغاية بشأن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وما إذا كانت تتماشى مع قيمنا لذلك نحن منزعجون جدا مما سمعناه عن وفاة كينيث سميث".
ونفذت ولاية (ألاباما) في وقت متأخر من مساء الخميس الإعدام الأول بغاز النيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم انتقادات أممية واعتراضات حقوقية أمريكية شديدة اعتبرت أن هذا الأسلوب يرقى إلى مستوى التعذيب أو العقوبة غير الانسانية بموجب القانون الدولي.
وأعدمت الولاية المدان بارتكاب جريمة قتل مأجور والمحكوم بالإعدام كينيث سميث البالغ من العمر 58 عاما. (النهاية)
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