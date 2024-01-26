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قوة الإطفاء الكويتية تشارك في اجتماع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 26 - 1 (كونا) -- شاركت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الجمعة في اجتماع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في لجنة دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط التعاون الإقليمية للتقليل والحد من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق بيئة آمنة خلال وجود حماية مجتمعية هدفها الحماية الكاملة للمجتمع المدني.
ومثل قوة الإطفاء العام الكويتية في الاجتماع ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت ورئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله سليم. (النهاية)

س خ م / ر ج



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