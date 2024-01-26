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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134432 الكويت - النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين احتياطيا متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال ارهابية داخل البلاد وتقول إنهم دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا لمراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.
3134400 روما - كلية الدفاع التابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) تخرج كلا من العقيد ركن بحري أحمد الباز والمقدم ركن حمد الغريب المبتعثين من القوات المسلحة الكويتية وذلك في أحدث دفعات دوراتها الدراسية للتعاون الإقليمي في إطار (مبادرة إسطنبول للتعاون).
3134398 باريس - محكمة العدل الدولية تؤكد أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وتشدد على أن الفلسطينيين "مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
3134405 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 377 آخرون خلال الساعات الماضية من جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي الأحياء السكنية في قطاع غزة وتضيف أن حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 36083 شهيدا و64487 مصابا.
3134401 بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تقول إن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أمر بإجراء تحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي على حقل غاز (كورمور) جنوبي محافظة (السليمانية) في إقليم كردستان العراق.
3134440 واشنطن - القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) تعلن أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن تجاه المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني) عندما كانت في خليج عدن لكن الصاروخ لم يخلف ضحايا بشرية أو خسائر مادية. (النهاية)

ر ج



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