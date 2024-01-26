موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134432 الكويت - النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين احتياطيا متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال ارهابية داخل البلاد وتقول إنهم دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا لمراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.
3134400 روما - كلية الدفاع التابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) تخرج كلا من العقيد ركن بحري أحمد الباز والمقدم ركن حمد الغريب المبتعثين من القوات المسلحة الكويتية وذلك في أحدث دفعات دوراتها الدراسية للتعاون الإقليمي في إطار (مبادرة إسطنبول للتعاون).
3134398 باريس - محكمة العدل الدولية تؤكد أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وتشدد على أن الفلسطينيين "مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
3134405 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 377 آخرون خلال الساعات الماضية من جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي الأحياء السكنية في قطاع غزة وتضيف أن حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 36083 شهيدا و64487 مصابا.
3134401 بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تقول إن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أمر بإجراء تحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي على حقل غاز (كورمور) جنوبي محافظة (السليمانية) في إقليم كردستان العراق.
3134440 واشنطن - القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) تعلن أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن تجاه المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني) عندما كانت في خليج عدن لكن الصاروخ لم يخلف ضحايا بشرية أو خسائر مادية. (النهاية)
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