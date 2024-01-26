لسفير الباكستاني لدى إيران يعود إلى طهران حان الوقت لفتح صفحة جديدة بين البلدين

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاد السفير الباكستاني لدى إيران ، محمد مدثر تيبو، الى طهران مستأنفاً مهامه الديبلوماسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وفي إعلان عودته في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قال السفير مدثر تيبو إنه عائد إلى ايران "تنفيذا للتمنيات الصادقة والطيبة للقيادة الباكستانية."
وأشار إلى أن " قوة كل من باكستان وإيران أمر حاسم للمنطقة ولتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين"، وقد حان "الوقت لفتح صفحة جديدة."
كانت إيران وباكستان قد تبادلتا سحب السفراء عقب هجمات عسكرية متبادلة بينهما منتصف
يناير
الجاري
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