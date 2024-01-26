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لسفير الباكستاني لدى إيران يعود إلى طهران حان الوقت لفتح صفحة جديدة بين البلدين

1/26/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد السفير الباكستاني لدى إيران ، محمد مدثر تيبو، الى طهران مستأنفاً مهامه الديبلوماسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).


وفي إعلان عودته في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قال السفير مدثر تيبو إنه عائد إلى ايران "تنفيذا للتمنيات الصادقة والطيبة للقيادة الباكستانية."


وأشار إلى أن " قوة كل من باكستان وإيران أمر حاسم للمنطقة ولتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين"، وقد حان "الوقت لفتح صفحة جديدة."


كانت إيران وباكستان قد تبادلتا سحب السفراء عقب هجمات عسكرية متبادلة بينهما منتصف
يناير
الجاري
.

MENAFN26012024000130011022ID1107774695

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