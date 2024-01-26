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ترامب بعد حضوره جلسة محاكمته في قضية التشهير بنيويورك هذه ليست أميركا

1/26/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جلسة جديدة لمحاكمته في نيويورك، حيث استمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية حول سبب وجوب تعويضه لامرأة وجد القضاء أنه قد شهر بها.


ويأتي هذا في إطار دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول التي تطالب بتعويضات عن أضرار معنوية ومهنية تفوق عشرة ملايين دولار.


وبعد المرافعات الختامية، التي لا يتعين على ترامب حضورها، ستبدأ هيئة المحلفين التداول حول التعويضات التي سيتم دفعها، إذا قررت أن عليه دفعها.


وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.


وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...". وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب "هذه ليست أميركا".


وترامب ليس ملزما بحضور المحاكمة أو تقديم شهادته. لكنه حول جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة جزء من محاولة للديموقراطيين لمنع عودته إلى
البيت
الأبيض.

MENAFN26012024000130011022ID1107774694

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