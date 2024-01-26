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التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة

1/26/2024 11:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح غرف الطوارئ التابعة لها، وفق خططها المعدة لتقديم المساعدات، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم وبإيعاز من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، فتح غرف الطوارئ التابعة لها الموزعة على مختلف مناطق المملكة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة بالتنسيق مع الحكام الإداريين وغرف الطوارئ الرئيسية في المحافظات.
وأضافت الوزارة أنه يتم بشكل فوري التعامل مع الملاحظات ومعالجتها وتزويد الوزارة بتقارير مفصلّة حولها، مؤكدة جاهزيتها للتعامل معها.
ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية على الرقم: ‎06-5678490
--(بترا)

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