التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح غرف الطوارئ التابعة لها، وفق خططها المعدة لتقديم المساعدات، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم وبإيعاز من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، فتح غرف الطوارئ التابعة لها الموزعة على مختلف مناطق المملكة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة بالتنسيق مع الحكام الإداريين وغرف الطوارئ الرئيسية في المحافظات.
وأضافت الوزارة أنه يتم بشكل فوري التعامل مع الملاحظات ومعالجتها وتزويد الوزارة بتقارير مفصلّة حولها، مؤكدة جاهزيتها للتعامل معها.
ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية على الرقم: 06-5678490
--(بترا)
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