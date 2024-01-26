Saturday, 27 January 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية

1/26/2024 11:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدا أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.-(وكالات)

MENAFN26012024000072011014ID1107774689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث