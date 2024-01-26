الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية
التاريخ
1/26/2024 11:30:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدا أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.-(وكالات)
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