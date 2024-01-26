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3 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

1/26/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة أشخاص بغارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، على بلدة بيت ليف اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر امني لبناني في بيروت، "إن الغارتين استهدفتا أربعة منازل في البلدة، وأدتا الى تدميرها بالكامل".
وأضاف المصدر، "أن عددًا من سكان بلدات لبنانية جنوبية أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بالاتصال بهم، وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا، قبل البدء بقصفها؛ مما سبب حالة من الهلع لدى المواطنين".-(وكالات)

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