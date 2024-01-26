3 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة أشخاص بغارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، على بلدة بيت ليف اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر امني لبناني في بيروت، "إن الغارتين استهدفتا أربعة منازل في البلدة، وأدتا الى تدميرها بالكامل".
وأضاف المصدر، "أن عددًا من سكان بلدات لبنانية جنوبية أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بالاتصال بهم، وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا، قبل البدء بقصفها؛ مما سبب حالة من الهلع لدى المواطنين".-(وكالات)
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