اجتماع في باريس بشأن غزة في الأيام المقبلة بمشاركة سي آي إيه ومصر وإسرائيل وقطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مع مسؤولين كبار من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.
وأكد المصدر لوكالة فرانس برس معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال المدير ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم حماس"، حسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، في حين أكد أنه لا يوجد إعلان "وشيك" في هذا الصدد.
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