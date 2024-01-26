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اجتماع في باريس بشأن غزة في الأيام المقبلة بمشاركة سي آي إيه ومصر وإسرائيل وقطر

1/26/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مع مسؤولين كبار من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.
وأكد المصدر لوكالة فرانس برس معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال المدير ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم حماس"، حسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، في حين أكد أنه لا يوجد إعلان "وشيك" في هذا الصدد.

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