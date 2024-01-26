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إسرائيل: حماس بدأت باستعادة قدرتها المدنية شمالي ووسط غزة

1/26/2024 11:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤولان إسرائيليان أمنيان، الجمعة، إنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي، أنّ حركة“حماس” بدأت باستعادة قدراتها المدنية في شمال ووسط غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤولين اللذين لم تسمهما، أنّ“حماس بدأت باستعادة قدراتها في المناطق التي خفف الجيش الإسرائيلي من تواجده فيها”.

وأشار المسؤولان، إلى أنّ“عدم اتخاذ قرارات بشأن قضية اليوم التالي للحرب في غزة، يُسهم في عودة سيطرة حماس المدنية على أجزاء من قطاع غزة”.



ووفقاً للمعلومات التي قدمها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي، بحسب هيئة البثّ، فإن“البلديات التي كانت تعمل في السابق تحت حكم حماس، بدأت مؤخرا في تقديم الخدمات لسكان غزة، الذين بقوا في منطقتي وسط وشمالي القطاع”.

وأردفت“بالإضافة إلى لجان الطوارئ، التي أنشأتها حماس لأوقات الطوارئ، مثل الحرب الجارية”.

وفي أكثر من مرة أعلنت إسرائيل أن هدفها من الحرب على قطاع غزة“القضاء” على حماس، واستعادة الأسرى، دون أن تحقق أيا منهما رغم الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مازال يرفض مناقشة ما يسمى“باليوم التالي” للحرب على غزة.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة“26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في“دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

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