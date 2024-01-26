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إيطاليا: الحوثيون لديهم إنتاجهم العسكري وأخطر من حماس وحزب الله

1/26/2024 11:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، الجمعة، عن استعداد بلاده لتولي قيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر.
وحذر كروزيتو من أن الحوثيين لديهم إنتاجهم العسكري الخاص وأخطر من حماس وحزب الله.
وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة أن تبدأ المهمة الأوروبية في البحر الأحمر أن تبدأ بأسرع وقت ممكن.
وكان وزير الدفاع الإيطالي قد ناقش، في وقت سابق، خططا لتعزيز بعثة أوروبية في المنطقة كرد فعل على تهديدات الحوثيين، بهدف إشراك البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرة.

وقبل قليل، أعلنت البحرية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغ بحادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء عدن.
وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت اليوم الجمعة تقريرا عن حادث هجوم على سفينة تجارية على بعد 60 جنوب غرب ميناء عدن اليمني حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.
وأشارت إلى أنه تم سماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب غرب المدينة اليمنية.
وأضافت الهيئة البحرية التجارية أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

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