استقالة أكبر مستشارة لقضايا الهجرة في إدارة بايدن

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت مصادر أميركية عن مغادرة أحد كبار مستشاري الرئيس جو بايدن بشأن قضايا الهجرة الأسبوع المقبل وذلك بعد ثلاث سنوات في المنصب.وستترك كاتي توبين، المديرة الأولى للقضايا العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي، الإدارة في الوقت الذي يتعرض فيه بايدن لانتقادات بسبب تعامله مع الحدود الجنوبية، وفي الوقت الذي يكافح فيه المشرعون في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة.وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض بشأن قضايا السياسة الخارجية، إن توبين "كانت محورية في تنظيم مؤتمرات القمة الديمقراطية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى إعلان لوس أنجلوس" الموقّع في عام 2022 والذي أنشأ إطاراً لقادة نصف الكرة الغربي لإدارة تدفقات الهجرة.وأضاف كيربي: "سنفتقدها جميعاً.. إنها محترفة وعظيمة وكانت موظفة عامة حقيقية في هذا الصدد"، مضيفاً أن توبين ستعود إلى شيكاغو لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.ويأتي رحيل توبين في الوقت الذي يخوض فيه البيت الأبيض مواجهة مع ولاية تكساس بشأن التعامل مع الحدود الجنوبية.

ونصب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أسلاكاً شائكة وأسواراً على طول الحدود، ما منع عملاء حرس الحدود من الوصول إلى مناطق معينة.

وفي الوقت نفسه، ظل المشرعون في مجلس الشيوخ يعملون منذ أسابيع على التوصل إلى اتفاق تشريعي لمعالجة تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية.

وقال بايدن إنه على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة بشأن سياسة الحدود لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية وبشأن تمويل أوكرانيا.



لكن الجمهوريين في مجلس النواب قالوا إنهم لن يتنازلوا، وضغط الرئيس السابق دونالد ترامب على المشرعين من الحزب الجمهوري لعدم قبول أي صفقة.