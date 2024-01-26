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إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرق عدن واشتعال النيران فيها

1/26/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية أصيبت بصاروخ جنوب شرق عدن وما زالت النيران مشتعلة فيها.
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.
كما أعلنت شركة ترافيغورا لتجارة السلع الأولية اشتعال النيران في ناقلة نفط تابعة لها بعدما تعرضت لهجوم قرب سواحل اليمن.

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