إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرق عدن واشتعال النيران فيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية أصيبت بصاروخ جنوب شرق عدن وما زالت النيران مشتعلة فيها.
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.
كما أعلنت شركة ترافيغورا لتجارة السلع الأولية اشتعال النيران في ناقلة نفط تابعة لها بعدما تعرضت لهجوم قرب سواحل اليمن.
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